Markkanen plaanib puhkusel pühenduda Eestiski populaarsust kogunud harrastusele

Markkanen tabas kohtumises kaks kaugviset, mis tähendab, et temast sai 145 õnnestunud kolmepunktiviskega Bullsi läbi aegade edukaim uustulnuk selles arvestuses. Kogu liiga rekordi võttis tänavu enda kätte Utah Jazzi Donovan Mitchell, kes tabas 186 kaugviset.

«Pausi pikkus sõltub täielikult sellest, kas lumi on Soomes sulanud. Kui lund enam pole, saan mängida disc-golfi. Aga kui maa on veel valge, siis lähen saali veidi varem,» naeris Markkanen. Teatavasti on disc-golf ka Eestis viimastel aastatel palju populaarsust kogunud harrastus.