Tänak on MM-sarja üldarvestuses kolmas 45 punktiga. Ehkki vahe Sebastien Ogier’ ja Thierry Neuville’iga on vastavalt 39 ja 22 punkti, annab meelerahu teadmine, et Tänak on ainus mees, kes suutnud kiiruskatseid võita kõigil neljal senisel etapil.