Postimehe video: millal Saar kurikuulsa öökullitätoveeringu paljastab?

Saare ja peatreener Avo Keele mõttevahetus sai alguse pärast Balti liiga põhiturniiri lõppu, kui Kuressaarest pärit Saar viskas nalja, et aitas meelega Saaremaa meeskonna esikohale, et saaks kodukandis finaalturniiri mängida. Keel ei jäänud vastust võlgu: «Ütleme nii, et kättemaks tuleb lühike, aga tõhus.»

Pärast veerandfinaali Riia klubiga, mille pärnakad 3:1 võitsid, küsiti Keele käest, kas mängumees on lubatud karistuse juba kätte saanud. Treeneri vastus muutus hetkega osaks Eesti spordifolkloorist: «Kevin Saar on suutnud rinna peale öökulli tätoveerida, mis on nüüd põletikus olnud nädal aega. Mis sa teed siuksega?»

Pärast Tartuga peetava poolfinaalseeria teist kohtumist, mille pärnakad 0:3 kaotasid, sai Saar jälle tätoveeringust rääkida. Nüüd uuriti talt, millal tätoveeringut ka rahvale näidatakse.