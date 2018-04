Järveoja: Toyota võiks esimese võidu sellel hooajal juba ära ka võtta

«See ralli on päris raske ja keeruline. Praegu istun, selg on ikka päris kange. G-jõudu sai tunda päris mitmel päeval. Asfaldil on nende autodega hoog kohati päris suur. Samas kui hoog on suur ja kõik tuleb ilusti välja, on teistpidi väga nauditav. Pole lihtne ralli, aga samas poodiumil lõpetada on alati hea,» rääkis Järveoja.

Neli MM-rallit on praeguseks sõidetud ning Tänak-Järveoja on saanud kõige rohkem katsevõite - 17. Ometi pole eestlased veel Toyotas rallivõiduni jõudnud, kuid kaukas on kaks teist kohta. Kas viiendal MM-rallil saadakse komplekt kokku?

«Mehhikos julgen väita, et meil oli võiduks kiirus olemas, aga seal tabas meid mehaaniline ebaõnn. Argentinas on meil kolmas rajapositsioon, eks paistab, kuidas seal teeolud on. Praegu ei oska öelda, sest siit Euroopast ei tea, mis olud seal on.