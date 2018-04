Klavanil puudub eelistus, kelle fortuuna võiks vastu tuua: «Manchester City oli meie vastu favoriit, aga me võitsime. Oleme tõestanud, et võime mängida ükskõik kelle vastu. Kui tahad lõpuni minna, peadki olema valmis heitlema kõigiga. Lisaks on karikaformaat võrreldes liigaga midagi muud.»