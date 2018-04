Mart Soidro: kaval käik või amoraalne samm?

Vaevalt et kapo oma raamatuesitlust Kalev/Cramo ja Venemaa armee keskspordiklubi duellijärgsele päevale rihtis. Polnud nende võimuses ega ka nende ülesanne kohtumisele kätt ette panna. Tõsi, luureasutus on korduvalt soovitanud meie lipulaeval VTB Ühisliigas mitte seilata. Läbi lillede andnud isegi mõista, et Eesti ja Kalev/Cramo on meie idanaabri silmis väike mutrike ideoloogilises võitluses.