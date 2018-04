Ševtšenko sillutas Liverpoolile ja Klavanile tee Tallinna

Liverpool on globaalse haardega jalgpalliklubi, kelle matše Meistrite liiga poolfinaalis jälgitakse igas maailma otsas. Fotol silmitseb Mohamed Salahi särki kandev Liverpooli fänn Malaisias välja pandud näitust erinevatest Liverpooli mänguvormidest.

Meistrite liiga poolfinaalis pole lihtsaid vastaseid, aga on lihtsamad. Just sellise loosis Ukraina kõige edukam jalgpallur Andrei Ševtšenko eile vastaseks Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani koduklubile Liverpoolile, kes kohtub AS Romaga, kuna teises poolfinaalis lähevad vastamisi Madrid Real ja Müncheni Bayern.