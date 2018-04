Guardiola kaebas ära, millised Inglismaa tippklubid olid hääletusel videokohtunike vastu

Uue süsteemi, mida kasutavad näiteks Saksamaa ja Itaalia kõrgliigad, poolt pidid olema kaks kolmandikku ehk vähemalt 14 klubi 20-st. Seda toetust ei kogunud videokohtunike kasutuselevõtt. «Ma arvan, et Manchester City nõustus sellega, kuid teised tippklubid, Manchester United ja Londoni Chelsea, ei tahtnud seda,» sõnas Guardiola.

«See on normaalne, ent see juhtub siiski. Mitte siin Inglismaal, vaid igal pool mujal maailmas. Kohtunikke tuleb aidata, sest tänapäeval on jalgpall kiirem,» lisas hispaanlane, kes tõi näiteks Torino Juventuse ja Madridi Reali Meistrite liiga veerandfinaali kordusmängus esinenud penaltiolukorra.