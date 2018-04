Verstappen: Ferrari leidis «turbo» nupu

«Nad on kuidagi sirgel leidnud «turbo» nupu – sellepärast nad ongi nõnda kiired, isegi kurvides,» teatas Verstappen Planet F1 lehekülje vahendusel. «Nad on selleks nädalavahetuseks leidnud tõeliselt hea paketi. Loodetavasti suudame sõidus nendega tippkiirusega konkureerida,» jäi hollandlane positiivseks. Verstappen lisas, et määravaks saab siiski õige strateegia valik.