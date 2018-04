Verstappen kommenteeris avariid Vetteliga: loomulikult on see minu süü

Hollandi vormelipiloodil, keda kohtunikud karistasid kümnesekundilise karistusega, polnud enda õigustuseks midagi öelda. Vastupidi: Verstappen võttis süü omaks. «Ma jätsin pidurdamise hiliseks, rattad veidi lukustusid ning tabasin teda. Loomulikult on see minu süü,» sõnas Verstappen pärast sõitu.

Vettel sõnas, et Verstappeniga heitlemine polnud tal plaanis. «Mul ei olnud kavatsust talle vastupanu osutada, sest nad olid minu jaoks Danieliga liiga kiired oma värskete rehvidega. Ma arvan, et ta hindas olukorda valesti ja see rikkus meie mõlema sõidu,» rääkis sakslane.