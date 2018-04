Mourinho: ärge öelge, et meie kinkisime Cityle tiitli!

Manchester Unitedi peatreeneri Jose Mourinho sõnul ei väärinud tema meeskond kaotust. «Me ei tahtnud väga mängida. Kõik oli nii aeglane. Mängus puudus sujuvus. Me küll ei väärinud kaotust, aga me andsime neile võimaluse see mäng võita,» ütles Mourinho.

City tiitlivõidu kohta sõnas portugallane aga järgmist: «Olen võitnud mitmeid tiitleid ja ma poleks üldse õnnelik, kui keegi ütleks, et võitsin tiitli kellegi teise kaotuse tõttu. City võitis tiitli, sest neil on kõige rohkem punkte. Ei saa öelda, et City krooniti meistriks, sest meie täna kaotasime. See pole nende suhtes aus,» lausus Mourinho.