Manchester City tuli puhkepäeval Inglismaa meistriks

Unitedi kaotus tähendas, et laupäeva õhtul võõrsil Tottenham Hotspuri 3:1 alistanud Man City edu lähimate jälitajate ees on viis vooru enne tšempionaadi lõppu 16 punkti ehk püüdmatu. Esimene võimalus meistriks tulla avanes Man Cityl juba 7. aprillil, kui mängus Man Unitedi vastu vajati võitu. 2:0 eduseisust kaotati aga 2:3 ning tiitlipidu lükkus edasi. Elu näitas, et kõigest kaheksa päeva.