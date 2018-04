PSG tagus tiitlikaitsja puuri täis ning võitis seitsmenda liigatiitli

Suvel täiendas PSG ridu mitme nimeka mängijaga, saades enda nimele ka 222-miljoni euro suuruse üleminekurekordi, kui palgati Barcelona mängija Neymar. Kuigi viimasel ajal pole brasiillane vigastuse tõttu mänginud, on ta sel hooajal klubi eest kõikides sarjades löönud 30 mänguga 28 väravat.

Tegu on PSG seitsmenda Prantsusmaa meistritiitliga. Viis vooru enne liigahooaja lõppu on PSG edu Monaco ees 17 punkti. Lyon ja Marseille jäävad Monacost maha nelja punktiga.