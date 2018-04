Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes! Starting the recovery to be fit as soon as possible and keep fighting for the goals that we have left this season. Thanks for your messages! #ForçaBarça 🔵🔴

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Apr 12, 2018 at 1:06am PDT