Jalgpalli otsepilt: kas Madridi Real saab baskidest jagu?

Zinedine Zidane hoolealused meistritiitli nimel enam ei mängi, sest eile Celta Vigoga viiki mänginud Barcelona edu lähimate jälitajate ees on mäekõrgune. Real jääb kolmandana linnarivaal Madridi Atleticost, kes kohtub homme Real Sociedadiga, maha vaid nelja punktiga. Baskimaa meeskond Bilbao Athletic hoiab 39 punktiga 13. kohta, kuid vahed liigatabeli keskosas on väikesed.