Korvpalli otsepilt: kas Kalev/Cramo lõpetab Ühisliiga hooaja võiduga?

Hetkel kuue võiduga Kalev peab võitma, et pääseda Ühisliiga punase laterna kohalt, kus vähemalt võiduprotsendi põhjal praegu paraku asutakse. Kuus võitu ja meiega vähemalt samaväärne ambitsioon on ka Astanal, viis võitu – meist neli mängu vähem pidanud Jenisseil, kirjutab Kalevi kodulehekülg.

Kalev on Astana vastu viimasel ajal edukalt mänginud – kolm viimast mängu on võidetud, seda pärast kaheksamängulist kaotusteseeriat. Seni viimane, novembris peetud mäng (83:73), läks ajalukku Isaiah Briscoe võrdlemisi hiilgava profidebüüdina. Astana oli pikka aega play-off'i konkurentsis, ent nüüdseks on saadud järjepanu viis kaotust ja põhieesmärgiks on ei midagi enamat kui viimase koha vältimine ja – nagu Kalevilgi – kodune meistritiitel, kus finaalseeria algab juba 25. aprillil.

Alates märtsi algusest on Astana pidanud Ühisliigas seitse mängu – jagu saadi Tsmokist ja Himkist, ühe punktiga kaotati Lokomotivile ja Nižni Novgorodile, kuuega Parmale ja kindlamalt Unicsile ja Jenisseile. Astana selge liider on äsja 31-aastaseks saanud tagamängija Justin Carter, kes hoiab Ühisliiga resultatiivustabelis neljandat kohta (18,3) ning vaheltlõigete arvestuses on lausa esimene. Suurema osa oma karjäärist Türgis, sh Euroliiga-klubides mänginud mees viskas novembris Tallinnas 21 punkti. Korvi all valitseb nigeerlane Ike Udanoh (28, 203), kes ilmselt võtab tänavu endale Ühisliiga lauakuninga tiitli – hetkel juhib ta vastavat arvestust keskmiselt 8,4 lauapalliga. Kui Tallinnas piirdus ta kuue punktiga, siis viimase kaheksa mängu keskmine on 14,3 – sh viis kaksikduublit. Nii Carter kui Udanoh on Ühisliiga esikümnes mängust teenitud vabavisete arvestuses, ent tabavus jääb mõlemal keskpärase 70% kanti.

Ülejäänud põhitegijad on jänkid Anthony Clemmons (23, 186), kes tabab kaugelt ligi 50%liselt (Ühisliiga top3); ääred Larry Gordon (31, 196) ja kreeklane Leonidas Kaselakis (27, 202, Kalevi vastu 16 punkti) ning detsembris klubiga liitunud viskekahur Malcolm Grant (29, 185), kes viskas hiljuti Lokomotivi vastu 19 punkti, sh kaugelt 5/8 – temagi tabab kolmeseid 50%-liselt. Meeskonna pink on aga lühike – parim kodumaine mängija Anton Ponomarjov on visanud keskmiselt 4 punkti (Kalevi vastu siiski 9).