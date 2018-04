Salah täitis lubaduse ja andis avameelse intervjuu

Salah on aumees ning pidas oma sõnast kinni. Järgnevalt avaldamegi esmalt Sportsmaili veergudel ilmunud intervjuu.

Mida tähendab sinu jaoks 40 väravani jõudmine?

See tähendab minu jaoks palju. Proovin lüüa väravaid igas mängus, et aidata oma meeskond. Kõige tähtsam on aga see, et mängiksime meeskondlikult. Iga minu ja teiste löödud värav on sammuks võidu suunas.

Jõudsid 40 väravani kiiremini kui teised Liverpooli mängijad läbi ajaloo.

See on väga hea tunne. Kuid nagu ütlesin, olen õnnelik kui skoorin ning aitan seeläbi meeskonda.

Ühe hooaja väravate rekord Liverpoolis kuulub 47 tabamusega Ian Rushile (1983/84). Usud sa, et oled võimeline uueks rekordiks?

Teate, seis on väga tasavägine. Vajan veel seitset väravat. Ma ei teagi päris täpselt, kui palju mänge hooaja lõpuni on. Meil on veel Inglismaa liigas mängida, lisaks ka Meistrite liiga poolfinaalid. Annan endast parima, et nendes mängudes väravaid lüüa.

Kui tähtis oleks sinu jaoks Premier League’i skoorikuninga tiitel.

Muidugi on see mul mõtteis, ma ei hakka isegi seda salgama. On näha, et meeskonnakaaslased otsivad mind söötudega ja tahavad mind aidata.

Samamoodi olen kindel, et Tottenhami mängijad proovivad aidata Harry Kane’i ja Manchester City mängijad Sergio Agüerot. Nii see asi käib – me mängime meeskonnamängu.

Oled sa palunud meeskonnakaaslastel endale rohkem sööta?

Jah! Aga nad söödaksid mulle niikuinii. Olen selle üle väga õnnelik, teate miks? Sest ma tunnen nende toetust. See on väga hea tunne.

Eelmisel nädalal säutsusid sa Twitterisse, kui Harry Kane nõudis enda nimele väravat Stoke’i vastu. Lõpuks ta selle endale ka sai. Mis sina sellest arvad?

(Naerab). Ma ei taha selle kohta midagi öelda! Lõpuks öeldi, et see on tema värav ja minu jaoks on teema lõppenud. Meil on Inglismaal veel neli mängu ning neil (Tottenhamil) viis või kuus. Mina pean mõtlema meie eesolevatele mängudele.

Kas sa eelistad individuaalseid auhindu või näiteks Meistrite liiga võitu?