Võimsa tagasituleku teinud eestlane võitis oma klassi

«Esimene võistlus uues tiimis ja uue tiimikaaslasega on tehtud ning tundub, et meil on päris head šansid. Tõsi, sõiduklassist tulenevate reeglite tõttu oleme sunnitud sõitma veidi raskema autoga – kaotame teistele sirgekiiruses ja ringiaegades, kuid Franky on üks parimaid Hiina sõitjaid. Ja sellel nädalavahetusel nägime, kuidas oleks saanud teatud asju paremini teha. Klassiedetabelis juhtimine on hea, aga sihime veelgi kõrgemale. Oleme Tais tugevamad,» sõnas ta.