IBU skandaalis langes kahtlusevari ka sportlastele

Eelmisel nädalal lahvatas laskesuusaskandaal, kus väidetavalt maksti Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) norralasest presidendile Anders Bessebergile altkäemaksu selle eest, et too kaitseks Venemaa laskesuusatajate huve.

ERRi spordiportaal vahendab Norra ringhäälingut, et uurimise all on veel 12 inimest, kümmet neist süüdistatakse dopingupettuses ja kahte korruptsioonis. Isikute nimed ja nende rahvus on teadmata, kuid NRK sõnul võib nende seas olla ka sportlasi. Uurimine on seotud 2017. aasta Hochfilzeni MM-iga, korruptsioonisüüdistused ulatuvad 2012. aastasse.