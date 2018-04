Maroko jääb homokeelu tõttu jalgpalli MMist ilma?

Olukord on isegi nii hull, et homoseksuaalsus on konservatiivses islamiriigis karistatav kuni kolmeaastase vangistusega.

Meil on omad seadused ja väärtused ning võib-olla on FIFA-l oma väärtused

«Jalgpalli MMi korraldamise põhiküsimus on peamiselt infrastruktuuris ja turvalisuses. Meil on omad seadused ja väärtused ning võib-olla on FIFA-l oma väärtused. Need võivad olla erinevad, aga oskame erinevusi austada,» teatas Marokos elavate 18-40-aastaste inimeste õigustega tegeleva Junior Chamber Internationali esindaja.