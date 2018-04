Skandaal autorallis: miks me ise puude taha peitu poeme?

Täpsemalt esines probleeme Walesi ralli viimase kiiruskatsega, mis tuleb nüüd Walesi ralli korraldajatel ümber vaadata. Nimelt ei meeldi FIA-le tõsiasi, et ralli korraldajad tahtsid punktikatset korraldada asfaldil, samas kui Walesi ralli on oma olemuselt kruusaralli.

Korraldajate plaani järgi toimunuks punktikatse Llandudno kesklinnani pikendatud Great Orme’i kiiruskatsel, mille äärde loodeti kokku saada 30 000 – 40 000 pealtvaatajat.

Autoralli MM-regulatsioonides on aga kirjas, et punktikatse peab olema rallile iseloomulik ehk Walesi ralli puhul peab see toimuma kruusal, mitte asfaldil. Samuti polnud FIA arvates punktikatse punktikatse vääriline.

Lisaks kirjutab Motorsport.com, et FIA otsuse taga peitub ka kartus ohutuse pärast. Selline põhjendus ajas aga ühe rallile lähedal seisva inimese muigele: «Päriselt? Liiga ohtlik? Me tuleme just Korsikalt ning need kutid ütlevad, et Great Orme on liiga ohtlik…»

Rallisõitjate seas jagunevad arvamused kaheks. Osad tahaksid, et punktikatse sõidetakse metsas, teine osa sooviks aga rallit fännidele lähemale tuua ning punktikatse Llandudnosse toomine just seda tähendakski.