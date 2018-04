Sel hooajal on boksipeatustes toimunud juba viis ohtlikku intsidenti

Praegu on vormel 1 kasutusel süsteem, kus mehaanikud saavad sensori kaudu automaatselt teabe, kui rehvivahetus on lõpule viidud. Kui kõik neli rehvi on vahetatud, kuvatakse sõitjale rohelist tuld. Sensoririke oli just see põhjus, miks Räikkönen Bahreinis mehaaniku alla ajas.