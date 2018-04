Northugile anti valus hoop, aga Johaugi sooviti säästa

Nimelt avalikustas alaliit eelmisel nädalal, et alustab koostööd kauplusteketi Asko omaniku Norgesgruppeniga, kuigi pikalt peeti läbirääkimisi ka viimaste konkurendi Coopiga. VG andmetel sätestab uus sponsorleping, et sportlastele enam erandeid ei tehta ning suusatajad ei tohi edaspidi omada isiklikke sponsorlepinguid Asko rivaalidega (sh Coopiga).

Kui Northugi suursponsoriks on juba pikalt olnud Coop, siis äsja dopingukaristusest vabanenud Johaugil Asko. Ajalehe VG käsutuses on aga dokumendid, mis näitavad, et Coopiga peetud läbirääkimistes oli sees ka klausel, mis lubanuks Johaugile erandit. Askoga sõlmitud lepingus Northugile aga samasugust erikohtlemist ette ei nähtud.