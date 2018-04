Robert Täht sõlmis lepingu Euroopa tippklubiga

Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Robert Täht on järgmiseks hooajaks lepingu juba allkirjastanud.

Eesti viimaste aastate silmapaistvaim võrkpallur Robert Täht lõpetab uue nädala alguses Poolas Lubini Cuprumis oma kolmanda hooaja. «See on 100% kindel, et siia ma ei jää,» kinnitas nurgaründaja, kelle kõrval on samast klubist lahkumas ka Keith Pupart.