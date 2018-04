Petter Northugi saatus selgub lähipäevade jooksul

Treener Monsen sõnas Norra väljaandele NRK, et langetab otsuse selle nädala jooksul. «Ma ei saa spekulatsioone kinnitada ega ümber lükata. Meil on kolmapäeval viimane kokkusaamine ja seejärel otsustame, kes mahuvad koondisse,» rääkis ta.

NRK andmetel on Monsenil ja Northugil olnud sellel teemal mitu jutuajamist ning väidetavalt on kahekordne olümpiavõitja uueks hooajaks motiveeritud. Norra suusaliit andis teisipäeval mõista, et järgmise hooaja koondis teatatakse järgmisel esmaspäeval.