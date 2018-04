Selgusid Eesti võrkpallikoondise ja B-koondise kandidaadid

Suurem osa rahvusmeeskonna kandidaatidest mängib klubivõrkpalli välisliigades. Eestis pallivatest meestest on A-koondise kandidaatide seas poole hooaja pealt Belgiast naasnud libero Rait Rikberg (Bigbank Tartu), TTÜ rünnakuliider Dmitri Korotkov, Pärnu võrkpalliklubi libero Silver Maar ja sidemängija Markkus Keel, Tallinna Selveri pommitaja Oliver Orav ning Mart Naaber Bigbank Tartust.

Koondise üks tugisambaid Ardo Kreek liitub kokkuleppel peatreeneriga seekord meeskonnaga EM-valikturniiri ettevalmistuseks. Kogenud mängumees oli hooaja alguses pikalt hädas vigastusega ning peab kehale pärast pikka ja väsitavat hooaega rohkem puhkust andma.

Rahvusmeeskond alustab treeninglaagrit Rakveres 1. mail ja suve esimeses pooles osaleb koondis Euroopa Kuldliigas. Eesti kuulub A-alagruppi koos Belgia, Slovakkia ja Rootsiga, mängudega tehakse algust 20. mail. Suve teine pool toob 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängud, kus Eesti kuulub B-alagruppi Läti ja Iisraeliga.

«Eesmärgid seoses Kuldliigaga on selged, tahame jõuda finaalturniirile ja võita. Suve teine eesmärk on tagada pääs EM-finaalturniirile,» sõnas rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Cretu uue aasta eesmärkide kohta. Samuti peab juhendaja oluliseks mängijate arengut. «Tahan, et meeskonna üldine tase selle suvega paraneks. Meestel on klubides käsil huvitavad hooajad ja tahan, et koondises saavad neist veelgi paremad mängijad,» lisas peatreener.

Rahvusmeeskonna kandidaadid: Sidemängijad: Kert Toobal (Rennes Volley 35, Prantsusmaa), Andres Toobal (VK Prievidza, Slovakkia), Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi). Temporündajad: Henri Treial (ČEZ Karlovarsko, Tšehhi), Ardo Kreek (Pariisi Volley, Prantsusmaa), Kevin Soo (Chemie Volley Mitteldeutschland, Saksamaa), Timo Tammemaa (Maaseiki Noliko, Belgia), Andri Aganits (Montpellier Volley, Prantsusmaa), Mart Naaber (Bigbank Tartu). Nurgaründajad: Dmitri Korotkov (TTÜ), Oliver Orav (Selver Tallinn), Karli Allik (Düreni SWD Powervolleys, Saksamaa), Robert Täht (Lubini Cuprum, Poola), Kristo Kollo (Schönenwerdi Volley, Šveits), Andrus Raadik (Pielavesi Sampo, Soome). Diagonaalründajad: Renee Teppan (Trentino Volley, Itaalia), Oliver Venno (Ankara Maliye Piyango, Türgi). Liberod: Rait Rikberg (Bigbank Tartu), Silver Maar (Pärnu Võrkpalliklubi).

Samaaegselt rahvusmeeskonnaga koguneb ka meeste B-koondis, mille peatreeneriks on Urmas Tali. B-koondis saab lisaks treeninglaagrile ka olulise mängukogemuse, kui 8.-10. juunil Tallinnas Audentese spordihallis peetaval turniiril võetakse mõõtu Venemaa U21 koondise ning Itaalia ja Iraani B-koondistega.

B-koondise moodustamine on olnud ka Gheorghe Cretu suur soov. «See on olnud minu ja alaliidu unistus minu koondise juurde tulekust alates. Urmas on õige mees B-koondist juhendama ning see on suur asi, et noored mehed sellise võimaluse saavad. Kõige tipuks saavad nad mängida turniiri tõeliste tippmeeskondadega, kellega iga päev oma võimeid võrrelda ei saa,» kommenteeris Cretu B-koondise projekti.

«Selline tugeva tasemega turniir peaks mängijatele olema väga hea motivatsioon. Igaühel on võimalus näidata, mis mehega tegu on, koondise õhkkond on hoopis teistsugune kui klubis,» rääkis Urmas Tali. «B-koondise eesmärk on ka tagada, et koondise järelkasv omaks teadmist, milline käekiri koondisel ja peatreener Cretul on ja et tema saaks selgema pildi B-koondise mängijate tasemest. Et Cretu oleks vajadusel nii-öelda tagala kindlustatud,» lisas Tali.

B-koondise kandidaadid: Sidemängijad: Robert Viiber (Assoc. Jovens Fonte Bastardo, Portugal), Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi), Renet Vanker (Selver Tallinn). Temporündajad: Mihkel Varblane (Selver Tallinn), Alex Saaremaa (Bigbank Tartu), Kevin Soo (Chemie Volley Mitteldeutschland, Saksamaa). Nurgaründajad: Dmitri Korotkov (TTÜ), Kevin Saar (Pärnu Võrkpalliklubi), Karli Allik (Düreni SWD Powervolleys, Saksamaa), Stefan Kaibald (Bigbank Tartu). Diagonaalründajad: Tarvo Täht (TTÜ), Markus Uuskari (Bigbank Tartu). Liberod: Johan Vahter (Saaremaa VK).