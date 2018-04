Kaido Saksa seisund lubab klubi esindaja sõnul pigem mängida, Djordje Dzeletovic jääb suure tõenäosusega mängust eemale. Teadaolevalt on niikuinii puudu Kalev/TLÜ kõige kiirem mängumees, teine mängujuht Tom Kaldre, kelle jaoks hooaeg on samuti läbi.

Kalevi read on hõredad, mistõttu peavad allesjäänud mehed tegema vägeva esituse, et täna löögivalmis olla. Korra on tänavu Kalev/TLÜ suutnud ka Raplat võita, see juhtus 11. novembril Tallinnas (76:70). Võib lisada, et 2. märtsil võitis Rapla kodus vaid 65:64.