Eesti jäähoki otsustas vahetult enne MMi revolutsioonist loobuda

Viie kuuga eesti keele ära õppinud ja siinse jäähoki arendamise läbi ja lõhki enda südameasjaks võtnud Tupamäki (lisaks koondiste juhendamisele koolitas ta Eesti noortetreenereid) andis Eesti jäähokile iseloomu. Ebamäärasus asendus sihikindlusega, kandetaladeks nimetati visadus, nutikus ja võitluslikkus, mis väikeriigi jaoks sobivaimad. Ka rahvusküsimuse lahendas Tupamäki elegantselt ja meisterlikult, kui rõhutas, et erinev taust (meeskonnas oli nii eesti, vene kui ka inglise emakeelega mängijaid, samuti pikalt Soomes elanuid) tuleb muuta relvaks.

See ka õnnestus, sest kõigil kolmel MMil jäi Eesti koondis 1. divisjoni B-gruppi (seal mängivad maailma pingerea 23.-28. riik) püsima. Arvestades, et Eesti oli igal turniiril selgelt väikseima profimängijate hulgaga meeskond, olid tulemused õnnestumised. Nagu spordis ikka, torkab edu silma. Ning Tupamäki kutsuti mullu kevadel tööle Austria klubisse EC Bregenzerwald.