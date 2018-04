Kapten Toobal: nimekirjas on need mängijad, kes väga tahavad koondist esindada

«Ilmselgelt ei taha selles olukorras kumbki pool avalikult kõigest rääkida. Need on omavahelised asjad,» sõnas Toobal. «Ka mina sooviksin, et kõik Eesti paremad võrkpallurid oleksid alati koondises. Võin nii palju öelda, et kõik need mängijad, kes on terved, piisaval tasemel ja väga tahavad koondises olla, on nimekirjas. Ainult nii see polnud, et (Juhkami ja Pupart) kutset ei saanud ja kogu lugu. (Gheorghe) Cretu tegeleb nende meestega, kellega ta saab arvestada. Treeneritel on oma otsuseid tehes loogilised põhjused.»