Nimekiri: EOK ja HTMi haridusstipendiumi pälvisid 28 endist ja praegust tippsportlast

«Seetõttu ei ole harvad olukorrad, kus eesmärkide täitmise nimel langetab sportlane otsuse vähendada õppekoormust või lükatakse edasiõppimise plaanid hoopiski kaugemasse tulevikku. Meie võimalus selles olukorras sportlasele jätkuvalt toeks olla on jätta nn «uksed avatuks». Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga oleme juba aastast 2003 pakkunud võimalust, millega Eesti rahvuskoondist silmapaistvalt esindanud sportlased saavad võimaluse jätkata haridusteed endale sobival ajal ja omandada soovitud kõrg- või kutseharidus. See on meede, mis aitab sportlastes suurendada kindlustunnet, et tulevikus on võimalik konkureerida edukalt ka tööturul,» ütles Sõõrumaa.