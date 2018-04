Rahvusvahelise ujumisliidu presidenti süüdistatakse mõrva tellimises

69-aastane Gyarfas oli kuni 2016. aasta novembrini Ungari ujumisliidu president, kuid lahkus sealt Ungari tippujujate survel. Oma tööd FINA-s on ta jätkanud aga tänini.

FINA kinnitas Inside the Gamesile, et on juhtunust teadlik, kuid enne pikemate kommentaaride andmist oodatakse uurimise edasisi arenguid.