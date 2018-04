Võrkpalli B-koondist juhendab esimestel nädalatel Cretu isiklikult

Kes juhendab B-koondist finaalseeria ajal?

Nagu öeldud, alustavad A- ja B-koondis ettevalmistust juba maikuu esimesel päeval. Teatavasti on B-koondise loots Tali aga Saaremaa võrkpalliklubi peatreener ja alustab alles 2. mail Eesti meistrivõistluste finaalseeriat Tartu Bigbanki vastu. Seeria võib Tali stsenaariumis halvimal ja võrkpallisõprade jaoks parimal juhul lõppeda alles 13. kuupäeval. Kes treenib senikaua noori koondislasi?

«Rääkisin peatreeneriga (Tali peab silmas A-koondise juhendajat Gheorghe Cretut - toim.) ja need, kes pronksi- ega finaalseerias tegevad pole, liituvad koondisega 1. mail. Teised, muuhulgas mina ja mitmed mängijad, liitume siis, kui seeriad on läbi. Senikaua treenivad noored koos A-koondisega Gianni juhendamisel. Keeruline olnuks paremat lahendust välja mõelda.»

Vahepeatus Musta mere kaldal

Tali juhendatav Eesti juunioride koondis (sünniaastaga 1999 ja hiljem; mitte segamini ajada B-koondisega!) on hetkel peatreeneril Saaremaal «külas» ja teeb viimast ettevalmistust EM-valikturniiri teise ringi turniiriks. Mängud peetakse järgmise nädala lõpus (25.-28. aprill) Musta mere kaldal asuvas Venemaa linnas Anapa, vastasteks Venemaa, Iisrael ja Ungari. Eesti hetke neljast paremast klubist on koondises järgnevad mängijad: Tartust Alex Saaremaa; Pärnust Siim ja Märt Tammearu ning Silver Maar; Selverist Albert Hurt, Sten Vahtras, Mihkel Varblane, Siim Melles, Madis Parrol ja Timo Lõhmus.

«Meie jaoks oli halb üllatus see, et turniir lükati jaanuarist aprilli, mil Eesti võrkpallis on palju tihedam aeg,» ütleb Tali. Eesmärk on eeloleval turniiril jõuda kahe parema hulka, mis meeskonna taset arvestades peaks olema igati jõukohane. Alagrupi võitja pääseb otse finaalturniirile, teine koht pääseb 3. ringi mängudele, mis toimuvad juuni viimasel nädalal.

Mis on B-koondise idee?

Tali sõnul on B-koondise peamine roll valmistada noori tulevikuks ette. «See on pikema perspektiiviga projekt. A-koondise nimekirja ei saa venitada lõpmatuseni. Eesmärk on teatud perioodi mahutada ära treeningud ja mängud, mis valmistavad noori ette tulevikus saabuvateks A-koondise mängudeks. Teha nii, et nad teaksid, mida koondiserutiin üldse tähendab ja oleksid selleks valmis.»

«Ühtlasi on B-koondise ülesanne selgitada välja, millised on erinevate mängijate oskused ja võimed ning millises rollis saaks neid A-koondises kasutada. Mõni noor mängumees on juba 23-aastane, ent pole koondisse veel pääsenud, sest konkurents on nii kõva. See on hea koht, kus ta saab näha, mille kallal peab endaga veel vaeva nägema. Jah, palju näitab ära ka klubihooaeg, kuid B-koondis on teistsuguse ülesehitusega - siin saab mängijaid katsetada. Juunis toimuv kontrollturniiri on noortele heaks väljundiks ja motivatsiooniks (Audenteses mängitakse Venemaa U21 koondise ning Iraani ja Itaalia B-koondisega.).»

Tali lisab, et nii mõnigi noor jäi B-koondisest välja, sest lõpetab kevadel keskkooli või läheb kaitseväkke.

B-koondislased: Sidemängijad: Robert Viiber (Assoc. Jovens Fonte Bastardo, Portugal), Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi), Renet Vanker (Tallinna Selver). Temporündajad: Mihkel Varblane (Tallinn Selver), Alex Saaremaa (Tartu Bigbank), Kevin Soo (Chemie Volley Mitteldeutschland, Saksamaa). Nurgaründajad: Dmitri Korotkov (TTÜ), Kevin Saar (Pärnu Võrkpalliklubi), Karli Allik (Düreni SWD Powervolleys, Saksamaa), Stefan Kaibald (Tartu Bigbank). Diagonaalründajad: Tarvo Täht (TTÜ), Markus Uuskari (Tartu Bigbank). Liberod: Johan Vahter (Saaremaa VK).