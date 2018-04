Ott Tänaku konkurent pani spekulatsioonidele punkti

Eelmisel nädalavahetusel märgati Sordot Barcelonas rallikrossi MM-etapil, mis andis spekulatsioonidele hoogu juurde. Motorsport uuriski Sordolt, kas kuulujuttudel on tõepõhi all.

«Läksin rallikrossi etapile, sest see toimus Hispaanias. Mul oli seal palju sõpru, mõned töötavad Prodrive'is. Nad ütlesid mulle, et sa pead seda autot testima. Seejärel küsis üks kutt minult tavalises vestluses, kas mulle meeldib rallikross. Ütlesin, et see võib olla midagi tulevikus,» sõna Sordo.