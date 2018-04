Rootsi koondise väravavaht: Zlatani naasmine rikuks meeskonnavaimu

Ibrahimovic lõpetas koondisekarjääri pärast 2016. aasta EM-finaalturniiri, kuid on viimasel ajal korduvalt vihjanud sellele, et võib MM-finaalturniiriks tagasi koondisesse tulla.

«Eks see ole treeneri otsustada, kas ta võtab Zlatani koondisesse või mitte. Suutsime MMile pääseda ilma tema abita ning usun, et saame ka finaalturniiril ilma temata hakkama. Samas olen kindel, et kui Zlatan tuleb, mängib ta hästi,» ütles Johnsson.