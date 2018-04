PSG peatreener ei kuulnud tiitlivõidu järel Neymarist kippu ega kõppu

«Rääkisin Neymariga viimati kaks või kolm nädalat tagasi. Uurisin, kuidas tal läheb ning kas tal on plaanis liituda meie treeningutega. Meil on mängijatega ühine vestlus ehk meil on selles mõttes otsene ühendus mängijate klubi ja minu vahel olemas,» ütles Emery.