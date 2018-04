Bach välistas eestlastele eduka arvutimängu olümpiale jõudmise

E-spordi jõuline areng tähendab, et tulevikus hakkab ala tõenäoliselt koputama ka olümpiamängude uksele. Näiteks on e-sport juba praegu kinnitatud 2022. aasta Aasia mängude programmi. Pole välistatud, et e-sporti võib näha juba 2024. aasta olümpiamängudel. Küll aga on välistatud see, et arvutimängurid hakkavad olümpiamedalite eest võitlema vägivaldsetes mängudes.