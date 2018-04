Todt näeb WRC-sarjas väga suurt muudatust

«Peame kindlasti tutvustama maailmale hübriidtehnoloogiat. Maailm, autosport ja võidusõit on pidevas muutumises ning peame ajaga kaasas käima,» sõnas ta.

«Praegu pole ükski tootja varustamas autot, mis suudaks ralliteedel ja – kiirustel läbida 200 kilomeetrit nii et seda saaks kiirelt laadida. Selge, et kohe praegu elektriautodega rallit sõitma ei hakata, ent on väga tähtis erinevaid uue tehnoloogia viise kasutada,» rääkis Todt.