MMi alustav segapaar: meil on seni olnud üle ootuste edukas hooaeg

Turmann ja Lill on läbi hooaja hoidnud stabiilselt kõrget taset (kõrgeim ranking oli viies), kokku on Eesti esipaar sel hooajal mänginud kaheksal MK etapil. Möödunud nädalal Riias toimunud MK etapil, mis oli viimaseks ettevalmistusturniiriks, saavutas Eesti curlingupaar kolmanda koha.

«Sõitsime MMile rahuliku südamega. Ettevalmistused võistluseks on tehtud ja nüüd jääb üle vaid enda parimat mängu näidata. Enda vastu aus olles, on meil seni olnud üle ootuste edukas hooaeg. Kokku oleme sel hooajal segapaaris mängudes saavutanud 64 võitu ja 17 kaotust (sh World Curling Tour’i - WCT - etappidel 41 võitu ja 13 kaotust),» sõnas Lill.

«Arvestades, et konkurents on kõigil WCT etappidel olnud MMi tasemel, siis võiduprotsent ca 70% lähedal ei ole üldse mitte halb tulemus. Sellest enamgi sisendab eneseusku meie stabiilsus läbi hooaja – vaid ühel MK etapil kaheksast ei jõudnud me play-off’i. Samas anname endale aru, et MM ei ole MK etapp ja kõik algab siin taas nullist.»