Tänak: eelmise aasta tulemus annab mulle kindlust, et võin ka nüüd hästi esineda

«Seal on mõned kenasti sujuvad ja kiired katsed, aga ka mõned päris tehnilised lõigud, nii et ühe nädalavahetuse jooksul saab kogeda natukene kõike,» rääkis Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel. Eestlane lisas, et ralli on ka autole parajalt nõudlik, sest katsed võivad olla päris karmid.

Siiski on Tänakul läinud Argentinas hästi – eelmisel aastal jõudis ta ka poodiumile, hõivates kolmanda koha. «See annab mulle kindlust, et võin ka seekord hästi esineda.»

Tänaseks on Tänak Toyotaga kihutanud neli rallit. Ta on kinnitanud, et uue meeskonnaga koostöö on kulgenud viperusteta. «Olen meie autole tehtud uuendustega päris rahul ega jõua ära oodata, kuidas me teistega võrreldes liigume.»