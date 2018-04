Arsene Wenger läheb erru.

«Olen väga tänulik, et mul on olnud privilgeeritud võimalus juhendada klubi nii paljude mälestusväärsete aastate jooksul. Tegin kogu aeg oma tööd täie pühendumuse ja väärikusega. Minu soov kõigile Arsenali toetajatele on lihtne - hoolitsege klubi väärtuste eest,» sõnas 1. oktoobril 1996 ametisse asunud ja klubi 823-s kohtumises juhendanud Wenger lühikeses lahkumisteates.