Klopp rääkis mängueelsel pressikonverentsil vigastatud mängijatest

Sakslasest juhendaja sõnas, et ilmselt jääb homsest lahingust eemale Nathaniel Clyne, kuid Joe Gomez ja Dejan Lovren on mängukõlblikud. «Clyne on kahjuks lihaseprobleemiga väljas,» sõnas Klopp. «Kõik ülejäänud on saadaval. Joe on tagasi täiskoormusega treeningul, Dejan vajas taastumiseks veidi rohkem aega, aga ta oli eilsel treeningul hea.»