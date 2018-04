Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on otsustanud täna mitmetele põhimeestele puhkust anda. Muuhulgas jäid algkoosseisust välja nii Andrew Robertson, Trent-Alexander Arnold, Roberto Firmino kui ka Klavani asemel viimastes tähtsates mängudes põhikoosseisu kuulunud Dejan Lovren. Teatavasti kohtub Liverpool juba teisipäeval Meistrite liiga poolfinaali avakohtumises Anfieldil AS Romaga.

Liverpool on kogunud 34 mänguga 70 punkti ja paikneb tabelis kolmandal kohal. Nende peamine eesmärk on nelja järelejäänud mänguga koguda nii palju punkte, et edestada viiendal kohal paiknevat Londoni Chelseat (63 p), kes jääb hetkeseisuga esimesena Meistrite liiga kohata.