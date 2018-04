Debütant Lappi enne Argentina rallit: üritan probleeme vältida

«Ma ei ole kunagi Argentina võistelnud, aga tean, milline see ralli iseloomult on. Olen kuulnud, et see on MM-sarja üks raskemaid etappe. Teedel on palju kive, seega peab mõnikord väga ettevaatlik olema. Tundub, et reedesel päeval on teed veidi pehmemad kui laupäeval, aga pühapäeval on mägedes lahtine kruus ja palju kive,» rõhutas soomlane Toyota pressiteate vahendusel.