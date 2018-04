Kiivikase õpilasest linastub dokumentaalfilm

Täna toimusid Saku Suurhallis Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis. Järgmisel nädalal samal ajal oleme juba näinud minu filmist, kuidas võistlusteks valmistutakse. Ärge laske end iroonilisest pealkirjast eksitada. "Igavene teine" räägib, kuidas sellest staatusest välja tulla. Kuidas igavesena tundunud piirid võivad eksisteerida ainult Su peas. Film on pühendatud kõigile, kes mind mu elus aidanud. Alates neist, kes internetis hea sõnaga toetanud kuni nendeni, kes mulle eluaset võimaldanud. Aitäh Teile. Loodan, et minu teod ja film aitavad omakorda teid motivatsiooniga. Foto: fitness.ee #personaaltreenerkonsap #igaveneteine #bodybuilding #fitness #fit #ifbb #ekfl #gym #muscle #training #exercise #workout #fitlife #transformation #competition #winner

