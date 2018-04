Nii nad ütlesid: Arsene Wenger mõjutas ja valitses jalgpalli

Alex Ferguson, Manchester Unitedi endine kauane treener: «Mul on hea meel, et Arsene teatas lahkumisest nüüd, mitte hooaja lõpus – nii saavad kõik saata ta ära niimoodi, nagu ta väärib. Ta on kahtlemata üks Premier League’i ajaloo silmapaistvamaid treenereid. Tunnen uhkust, et sain töötada temaga samal ajal – olime suured rivaalid, aga sama suured sõbrad ja kolleegid. Ainuüksi fakt, et ta suutis 22 aastat oma elust pühendada ühele ametile, tõestab tema üdini professionaalset suhtumist.»