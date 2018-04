Karl Rinaldo: Kairys väärib kiitust, mitte piitsa!

Donaldas Kairys tunnetab suurepäraselt, millal on mängijat vaja tunnustada ja millal kritiseerida. Tänu oma nõudlikkusele ja agressiivsele mängustiilile on pannud leedulane nii mängijad kui publiku uskuma, et Kalev võib võita ükskõik keda.

FOTO: Mihkel Maripuu