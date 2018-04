Tšiili astus suure sammu WRC sarja pääsemise nimel

Tšiili ralli korraldamisel üritati võimalikult palju matkida MM-rallisid. WRC promootor Oliver Ciesla ütles Autospordile, et jäi nähtuga väga rahule. «See oli küll sisuliselt rahvuslik ralli, kuid infrastruktuur oli imeline. See entusiasm ja uhkus, mida me nägime, oli fantastiline,» ütles Ciesla.