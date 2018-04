Eesti hokikoondis saavutas MMil hiilgava võidu!

Ukraina mängis 1999-2007 MMi kõrgeimal tasemel ehk kuulus maailma 16 tugevama hokikoondise sekka. Seejärel on MM-turniirid lõpetatud kohtadel 19.-23., aga siiski on tegu selgelt tugevaima koondisega, kelle Eesti on suutnud viimastel aastatel alistada. Viimane võit, mille väärtus umbes võrdväärne, jääb 2007. aastasse, kui MMil suudeti lisaaja järel alistada 4:3 Prantsusmaa.