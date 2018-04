Red Bulli pealik teab, kuidas Ricciardot meeskonnas hoida

«Ma arvan, et Daniel on Red Bullis õnnelik. Kui me anname talle samasuguse auto nagu Hiinas, siis miks ta peaks tahtma lahkuda?» rääkis Red Bulli pealik Christian Horner vormeliportaali Planet F1 vahendusel.

Horneril jagus oma hoolealuse suunas rohkelt kiidusõnu. «Ta on väga mitmekesine sõitja. Ta on absoluutses tipus olnud viimased paar aastat. Ta on leidnud tasakaalu kiiruse ka kogemuse vahel. Ta on üks parimaid möödujaid.»