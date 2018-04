Jalgpalli otsepilt: Nõmme Kalju ihkab neilt punkte röövinud Transile koha kätte näidata

Enne mängu:

Kalju on esimese üheksa mänguga noppinud seitse võitu ja kaks viiki. Samas tehti üks neist kahest viigist 10. märtsil võõrsil just Transiga. 23 punkti annavad Kaljule tabelis hetkel teise koha, sama punktisummaga on liider Tallinna Levadia. Duo edu Flora ja Tartu Tammeka ees on neljapunktiline. Florast ja Tammekast jääb tabeli viiendal real olev Trans maha kolme punktiga, kuid Paide Linnameeskonna ees on Narva edu lausa kaheksa punkti.